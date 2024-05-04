Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспиилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА удалось пресечь 4 мая около 13:15.

Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дронов и беспилотников за сутки около 30 раз атаковали Белгородскую область. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Также повреждены частные дома, коммерческие объекты, автомобили и автобус.

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Позже сигнал отменили.

Утром сообщалось, что ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи.