04 мая, 13:49Происшествия
Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспиилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА удалось пресечь 4 мая около 13:15.
Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дронов и беспилотников за сутки около 30 раз атаковали Белгородскую область. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Также повреждены частные дома, коммерческие объекты, автомобили и автобус.
Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Позже сигнал отменили.
Утром сообщалось, что ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи.
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