ВСУ атаковали села в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

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Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Между тем, были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля.

Также ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших также нет, но поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Накануне в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов предупреждение было отменено.

Кроме того, в ночь на 3 мая средства ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью и Крымом. Как рассказали в Минобороны РФ, противник использовал БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Крымским полуостровом – один.