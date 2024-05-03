Шесть беспилотников были сбиты за ночь над Белгородской областью и Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Шесть беспилотников ВСУ были сбиты в ночь на 3 мая над Белгородской областью и Крымским полуостровом. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА был сбит над Крымским полуостровом.

Опасность атаки БПЛА в ночь на 3 мая объявлялась в Белгородской и Воронежской областях. Утром 3 мая ее отменили.

Ранее силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.