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03:03

Происшествия

ПВО уничтожила 2 БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА", – написал он.

Губернатор уточнил, что, согласно предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок Поныри остался без света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Объекты энергетической инфраструктуры также были повреждены на территории Глазуновского и Свердловского районов Орловской области при обезвреживании украинских БПЛА. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.

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