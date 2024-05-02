Линии электропередачи повреждены в поселке Поныри Курской области после атаки БПЛА

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В результате атаки украинского дрона в Курской области были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок Поныри остался без света. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Ранее Старовойт сообщал, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Обоянским районом Курской области. До этого он предупреждал жителей об опасности атаки БПЛА.

Днем 1 мая власти Курской области также объявили об угрозе атаки беспилотников. Спустя время предупреждение было отменено.