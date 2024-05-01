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01 мая, 15:14

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Курский губернатор Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе

Власти Курской области предупредили жителей об опасности атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Жителей Курской области предупреждают об опасности атаки БПЛА. Глава региона Роман Старовойт обратился к гражданам в телеграм-канале.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – говорится в публикации.

Прошлой ночью системы противовоздушной обороны РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области.

До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате атаки скончался местный житель. Старовойт уточнил, что зажигательный боеприпас стал причиной пожара, в котором погиб человек.

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