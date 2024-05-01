Курский губернатор Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе

01 мая, 15:14Происшествия
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Жителей Курской области предупреждают об опасности атаки БПЛА. Глава региона Роман Старовойт обратился к гражданам в телеграм-канале.
"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – говорится в публикации.
Прошлой ночью системы противовоздушной обороны РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области.
До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате атаки скончался местный житель. Старовойт уточнил, что зажигательный боеприпас стал причиной пожара, в котором погиб человек.
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