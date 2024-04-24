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02:55

Происшествия

Еще один украинский беспилотник уничтожен в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

В результате падения остатков БПЛА в одном из местных сел, на территории частного домовладения, обнаружили воронку площадью около 1 квадратного метра.

В самом доме были повреждены стекла, разрушена беседка и посечена кровля. Предварительно, никто не пострадал. Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно, добавил Гусев.

В региона сохраняется опасность атаки беспилотников, напомнил губернатор.

Вечером 23 апреля в Минобороны РФ уже сообщали об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. В результате атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал.

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