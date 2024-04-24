Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Власти Курской области объявили в регионе режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона заявил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. В области также объявлен режим опасности атаки беспилотников.

До этого возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров произошло после уничтожения беспилотника в Чернянском районе Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал, очаг возгорания уже ликвидирован.