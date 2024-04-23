МВД России предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России лагеря отдыха и места массового скопления детей необходимо оборудовать укрытиями от беспилотников. Об этом сообщила замначальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова, передает ТАСС.

Такое предложение было вынесено на обсуждение на заседании комитета Совфеда по социальной политике, так как в последнее время риск травмирования детей из-за атак БПЛА увеличился. Кроме того, Ушакова считает, что нужно проработать с организаторами и персоналом лагерей маршруты безопасного передвижения детей.

Ранее стало известно, что беременная женщина скончалась в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в момент обстрела она шла по улице. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей.

До этого стало известно о двух пострадавших в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Гладков рассказал, что один человек отказался от госпитализации, а женщину с ранением стопы отвезли в городскую больницу.

