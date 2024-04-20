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01:45

Происшествия

Два человека погибли в селе Белгородской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два мирных жителя погибли в селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя – женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней", – рассказал Гладков.

По его словам, сын погибшей женщины сумел в последний момент выбежать из горящего дома.

Гладков сообщил, что в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.

Из-за ночного обстрела ВСУ пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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