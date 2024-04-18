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18 апреля, 04:09

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Гладков: ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородской областью

ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал", – написал он.

Гладков уточнил, что в результате прямого попадания в частный дом в поселке Разумное была ранена женщина. У дома разрушена одна из стен и повреждена кровля, женщина получила осколочное ранение стопы.

По словам губернатора, пострадавшую доставили в городскую больницу Белгорода и оказывают всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что женщина 1956 года рождения получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Подавленный силами ПВО беспилотник также повредил два частных домовладения и частную пилораму.

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