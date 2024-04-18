Женщина получила ранения при падении украинского БПЛА в Воронеже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина 1956 года рождения получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"По уточненным данным, при падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей", – написал он.

Из-за падения беспилотника также были повреждены два частных домовладения и частная пилорама. На месте происшествия работают оперативные службы и власти города.

До этого средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежем. Перед этим в городе объявлялся режим опасности атаки БПЛА.

