Режим опасности атаки беспилотников ввели в Воронежской области

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Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.

"Силы ПВО наготове", – подчеркнул он.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или МЧС РФ. Гусев отметил, что нужно быть готовым перейти в комнату без окон, а находящимся на улице – в подземный переход, здание, парковку.

Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Воронежской области ночью 16 марта.

Между тем российские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ в Белгородском районе. По предварительным данным, в поселке Октябрьском пострадали восемь человек, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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