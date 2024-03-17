17 марта, 21:43Происшествия
Режим опасности атаки беспилотников ввели в Воронежской области
Фото: 123RF/mulderphoto
Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.
"Силы ПВО наготове", – подчеркнул он.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или МЧС РФ. Гусев отметил, что нужно быть готовым перейти в комнату без окон, а находящимся на улице – в подземный переход, здание, парковку.
Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Воронежской области ночью 16 марта.
Между тем российские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ в Белгородском районе. По предварительным данным, в поселке Октябрьском пострадали восемь человек, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА
Читайте также
- В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
- Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников