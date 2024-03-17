Восемь человек пострадали в Белгородском районе после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ в Белгородском районе. По предварительным данным, в поселке Октябрьском пострадали восемь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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Он рассказал, что у 15-летнего молодого человека осколочное ранение коленного сустава, у мужчины – непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины – осколочные ранения правой голени, еще у одной – осколочное ранение головы.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Трое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу. У одного из них – осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.

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Всех пострадавших перевели в медицинские учреждения Белгорода. По словам губернатора, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Гладков также рассказал, что в нескольких квартирах в поселке Октябрьском выбиты окна, в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке посечены крыши и заборы. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.

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В Минобороны уточнили, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли около 19:30.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Тех, кто находится дома, глава регионы призвал не подходить к окнам. Он попросил их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место. Спустя несколько минут сигнал был отменен.

МО РФ сообщало, что силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. По данным оборонного ведомства, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 14:30 по московскому времени.

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