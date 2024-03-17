Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Тех, кто находится дома, глава Белгородской области призвал не подходить к окнам. Он попросил их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Спустя несколько минут сигнал был отменен.

Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ранее мужчина погиб в результате обстрела Белгорода. Над городом сработала система ПВО. Погибший в момент обстрела находился на парковке. Он скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек находятся в городской больнице № 2. Трем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

МО РФ сообщало, что силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. По данным оборонного ведомства, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 14:30 по московскому времени.

До этого 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области. У ее отца зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду