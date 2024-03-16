Участники теробороны сбили БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Бойцы территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в районе Масловой Пристани в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее российские силы отразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Украинская армия потеряла порядка 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины.

Как до этого сообщил Гладков, два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Погибший мужчина в момент попадания снаряда ехал за рулем грузовика. После этого его машина врезалась в пассажирский автобус, люди в котором не пострадали.

Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она направилась вместе с сыном. Врачи борются за его жизнь, отметил глава области.



Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву