Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгорода

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Два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что погибший мужчина в момент попадания снаряда ехал за рулем грузовика. После этого его машина врезалась в пассажирский автобус, люди в котором не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она направилась вместе с сыном. Врачи борются за его жизнь, отметил глава области.

"Еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", – указал Гладков.

Он добавил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила 8 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire. В результате ЧП в 7 многоквартирных домах выбило окна и повредило остекления на балконах. Также пострадали два соцобъекта и две хозпостройки.

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В Белгородском районе разрушения зафиксировали в поселке Дубовое. Там повреждения получили 6 частных домов и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному зданию и по одному автомобилю, заключил Гладков.

Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась. Гладков рассказал, что пострадавшие получили контузии и осколочные ранения.



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