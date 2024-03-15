Женщина пострадала в результате обстрела Белгородской области

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Женщина пострадала в результате обстрела Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавшая получила ранение в городе Грайвороне. У нее ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Медики доставили женщину в областную клиническую больницу Белгорода.

В городе различные повреждения зафиксированы в двух частных домах. Кроме того, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.

В селе Дунайка в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровля и забор. В селе Козинка загорелись два частных домовладения, в Глотове – сарай во дворе частного домовладения, а в Гора-Подоле – сухая трава.

В указанных населенных пунктах никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидированных ПВО РФ 10 реактивных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, атака при помощи RM-70 была пресечена 15 марта около 13:00 по московскому времени.

До этого в Белгороде и Белгородском районе вновь объявляли ракетную опасность, поэтому жителей попросили не выходить из домов и не подходить к окнам. Находящимся на улице посоветовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на регионы страны попытками бросить тень на выборы президента. Как он утверждает, такие действия совершаются с целью дестабилизировать ситуацию в стране.



Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду