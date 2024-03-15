Средства ПВО уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Они были запущены Украиной, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам РФ при помощи RM-70 была пресечена около 13:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили снаряды в воздухе, уточнило Минобороны.

Чуть ранее в Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирены ракетной опасности, жителей призвали не выходить из дома и не подходить к окнам. Находящимся на улице порекомендовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Утром 15 ноября в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом. Атака была пресечена около 08:15 по московскому времени, уточнили в министерстве.

В свою очередь, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков назвал атаки на регионы страны попытками бросить тень на выборы президента. По его словам, он бы оставил оценку этих событий силовикам, поскольку это их прерогатива. Представитель Кремля заявил, что атаки на регионы РФ проводятся с целью попытки дестабилизировать ситуацию в стране.



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