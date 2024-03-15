Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что один мужчина получил ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких бедер. Его доставили в городскую больницу № 2. У второго мужчины в результате атаки оказалось посечено лицо из-за осколков стекла. Врачи находятся на пути к нему.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 7 снарядов системы залпового огня на подлете к городу", – подчеркнул глава области.

По словам Гладкова, в городе были зафиксированы повреждения в 23 квартирах 7 домов. Также был прилет на территорию школьного стадиона, где после этого повреждения получили беговые дорожки.

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В Белгородском районе различные повреждения установили в нескольких квартирах одного дома, в 5 частных зданиях, 2 торговых центрах и 8 автомобилях.

Ночью 15 марта украинские войска обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Кроме того, были повреждены три автомобиля.

Позже Гладков сообщил, что в больнице находятся 13 местных жителей после обстрелов. 14 марта ранения получили 22 человека и Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа. На данный момент в больнице остаются девять человек, остальным оказали помощь и отпустили домой, добавил он.



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