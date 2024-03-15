В больнице находятся 13 человек после обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В больнице находятся 13 местных жителей после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, 14 марта ранения получили 22 человека и Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа. На данный момент в больнице остаются девять человек, остальным оказали помощь и отпустили домой. Еще четыре человека пострадали до 14 марта.

"Итого 13 человек в больнице", – указано в сообщении.

Гладков добавил, что пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии, среди которых супружеская пара. С его слов, у мужчины во время операции два раза останавливалось сердце, но благодаря действиям врачей удалось восстановить биение. В данный момент супруги находятся в реанимационном отделении под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметил губернатор.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам смерти и ранений местных жителей после обстрелов ВСУ Белгородской области. В ведомстве уточнили, что после атаки 14 марта уничтожены два автомобиля в Белгороде, водители которых погибли, повреждены частные дома, тренажерный клуб и здания на территории медучреждения.

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