СК РФ завел уголовное дело по факту гибели жителей Белгорода после обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам смерти и ранений граждан после обстрелов ВСУ Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что после сегодняшней атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, а управлявшие ими мужчина и женщина скончались.

Кроме того, атаки ВСУ повредили частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения. В ведомстве указали, что рядом с ними не располагалось никаких военных объектов.

Утром 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате прилета в автомобиль скончался один человек, заявил он. По последним данным, травмы получили шесть человек.

Позже глава региона рассказал о еще одной жертве обстрела. С его слов, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбив 10 воздушных целей на подлете к городу. Еще трое человек пострадали.

Между тем стало известно, что российская армия пресекла попытку прорыва ВСУ на приграничную территорию в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, военные ликвидировали до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре бронированные машины и другую технику.