Польша не выдаст визы российским прыгунам с трамплина на Кубок мира

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МИД Польши сообщил, что не выдаст визы российским прыгунам на лыжах с трамплина для участия в этапах Кубка мира в Висле и Закопане. Об этом сообщает Interia Sport.

В ведомстве пояснили, что действующие ограничения на въезд граждан России не предусматривают исключений для участников спортивных соревнований. Этап в Висле пройдет 4–6 декабря 2026 года, в нем выступят мужчины и женщины. В Закопане 15–17 января 2027 года состоятся мужские соревнования.

При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ранее разрешила россиянам участвовать в личных соревнованиях сезона-2026/27 в нейтральном статусе. В список допущенных спортсменов вошли, в частности, Евгений Климов, Данил Садреев и Ирма Махиня.

Тем не менее российские прыгуны и не собирались приезжать на эти этапы, заявил зампред Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Дубровский в беседе с ТАСС. Он указал, что данные спортивные состязания не были включены в план, так как они неудобные.

"Так что ничего страшного", – сказал он.

Ранее сообщалось, что FIS пока отказалась возобновить проведение соревнований в России, несмотря на то что российская сторона обратилась к федерации с соответствующим предложением. В ответе FIS указывалось, что это якобы небезопасно. Кроме того, есть вероятность бойкота таких турниров со стороны других стран.

