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Новости

11 ноября, 21:50

Экономика

Бензин на АЗС в России за неделю в среднем подешевел на 1%

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Средняя цена за литр бензина в России в рознице за неделю с 2 по 9 ноября снизилась на 1%, составив 74,11 рубля. Это следует из данных Росстата.

Цена АИ-92 потеряла 1% и опустилась до 70,01 рубля за литр. АИ-95 тоже подешевел на 1%, до 76,29 рубля. АИ-98 и выше стал дешевле на 0,1%, его цена составила 103,97 рубля за литр.

Ранее все 53 автозаправочные станции сети "Трасса" в Московской области приостановили работу, а их владелец – ПАО "ЕвроТранс" – может столкнуться с банкротством. В региональном Минэнерго указывали, что 40 АЗС в Московской области уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыли.

Финансовые трудности у компании начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве "ЕвроТранса" из-за неисполнения обязательств перед кредитной организацией.

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