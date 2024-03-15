Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии бойцов ВСУ в регионе

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На территории Белгородской области нет украинских войск, бой проходит за пределами региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков после посещения Грайворонского городского округа.

Гладков вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым проехал села Гора-Подол, Глотово и Козинка. В последнем населенном пункте наблюдаются очень серьезные разрушения, отметил губернатор.

"Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что утром 15 марта начнут оценивать ущерб, а также по возможности восстановление. Гладков также пообщался с местными жителями и главой округа Геннадием Бондаревым. Был составлен план дальнейших работ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали попытку прорыва украинской армии на приграничную территорию в Белгородской области. В результате операции были уничтожены до 195 украинских военных, пять танков, четыре бронированные машины и другая техника.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам смерти и ранений граждан после обстрелов ВСУ Белгородской области.

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