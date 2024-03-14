14 марта, 14:14Политика
ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в районе Сподарюшина под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытку прорыва украинской армии на приграничную территорию в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", – говорится в сообщении.
В результате операции были уничтожены до 195 украинских военных, пять танков, четыре бронированные машины и другая техника. Удары по объектам совершались силами авиации и артиллерии.
До этого украинская армия обстреляла Белгород. По последним данным, число пострадавших составило шесть человек, среди которых четыре женщины и двое мужчин. Один из жителей города погиб.
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