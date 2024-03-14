Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО России. Были сбиты 10 воздушных целей на подлете к городу, также оперативные службы уточняют информацию о разрушениях на земле, сказал он.

Губернатор указал, что из-за взрыва автомобиля, за рулем которого находилась женщина, он опрокинулся в кювет. От полученных травм местная жительница скончалась на месте. Гладков выразил искренние соболезнования близким и родным погибшей.

Также известно о трех пострадавших. Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им медпомощь, говорится в сообщении.

Помимо людей, от обстрела украинских военных пострадала городская инфраструктура, написал губернатор. Так, различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов (МКД), трех частных домах и трех хозяйственных субъектах, также в образовательном учреждении треснуло два окна. Предварительно, повреждено 13 машин, добавил Гладков.

В Белгородском районе, по информации губернатора, после воздушной атаки ВСУ повреждены частные дома и МКД на трех улицах поселка Беловское. Кроме того, в одном МКД трем детям осколками посекло ноги, госпитализация не требуется, уточнил он.

В заключение он подчеркнул, что все на своих рабочих местах, подомовой обход продолжается.

Ранее Гладков заявлял, что средства ПВО РФ сбили восемь воздушных целей над городом и Белгородским районом. В результате прилета снаряда в автомобиль погиб один человек, сообщил он. В Минобороны РФ также уточнили, что попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 08:30 по московскому времени.

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