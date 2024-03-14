Два беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области – губернатор

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Поселок Прохоровка Белгородской области подвергся атаке двух украинских беспилотников самолетного типа. Дроны совершили падение с последующей детонацией, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на место уже прибыли пожарные расчеты для ликвидации последствий.

Второй БПЛА сдетонировал рядом с этим же домом. Взрывной волной был поврежден соседний частный жилой дом, у которого были посечены фасад и забор. Пострадавших в данном случае также нет.

Ранее ВСУ обстреляли город Грайворон, при прямом попадании снаряда в частный жилой дом пострадали две женщины. У одной из них травматическая ампутация нижней конечности, осколочные ранения живота, открытый перелом руки. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

В ночь на 14 марта на всей территории Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

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