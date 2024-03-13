ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ

Фото: Министерство обороны РФ

Под вражеским обстрелом находится Грайворонский городской округ Белгородской области, в частности, поселок Горьковский. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

В администрации призвали местных жителей спуститься в подвал или любое другое подходящее укрытие.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Грайворон, при прямом попадании снаряда в частный жилой дом пострадали две женщины. У одной из них травматическая ампутация нижней конечности, осколочные ранения живота и открытый перелом руки. Ее госпитализировали в местную больницу.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли удары по региону около 320 раз. Глава области подчеркнул, что для своих атак ВСУ использовали порядка 27 беспилотных летательных аппаратов.

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