Средства ПВО уничтожили еще один БПЛА над территорией Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:15 по московскому времени.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево в Яковлевском городском округе.

По его данным, украинский беспилотник упал в частном жилом секторе с последующей детонацией. Никто не пострадал, но в результате взрыва разрушена хозпостройка в одном домовладении. Оперативные службы работают на месте, заключил он.

Ранее ВСУ обстреляли город Грайворон, при прямом попадании снаряда в частный жилой дом пострадали две женщины. По данным Гладкова, у одной из них травматическая ампутация нижней конечности, осколочные ранения живота, открытый перелом руки.

До этого дежурные средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Белгородской области в 16:30. Об этом сообщало МО РФ.

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