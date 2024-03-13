Две женщины пострадали от попадания снаряда в жилой дом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли город Грайворон, при прямом попадании снаряда в частный жилой дом пострадали две женщины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, у одной из них травматическая ампутация нижней конечности, осколочные ранения живота, открытый перелом руки. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

У второй пострадавшей зафиксировали поверхностные осколочные ранения кисти, медицинскую помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась, уточнил Гладков.

Помимо этого, один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа. В результате инцидента пробита кровля, повреждения также есть на втором этаже, администрация временно обесточена. Никто не пострадал.

Глава региона уточнил, что выявлены повреждения во втором частном домовладении. Все оперативные службы задействованы на месте, продолжается подомовой обход.

Ранее Киев обстрелял село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате атаки пострадавших нет.

Всего ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по Белгородской области около 320 раз. Вражеские цели были зафиксированы в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Ракитянском и Чернянском районах и Белгороде.

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