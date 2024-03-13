Губернатор Белгородской области сообщил об атаке ВСУ на село Тишанка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



"Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается", – сказал он.

В результате атаки пострадавших нет. Однако обстрелом ВСУ была повреждена одна хозяйственная постройка на территории частного жилого домовладения.



Последний раз украинские войска атаковали Тишанку 29 января. Тогда также обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь легковой автомобиль и газовая линия.



12 марта Гладков рассказал, что принял решение временно отменить занятия для школьников с 13 по 15 марта. Ученики школ и колледжей в Волоконовском, Борисовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском, Валуйском городских округах и в городе Белгороде перешли на режим самоподготовки.

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