ВСУ нанесли порядка 320 ударов по территории Белгородской области за сутки

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли удары по Белгородской области около 320 раз. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области подчеркнул, что для своих атак ВСУ использовали порядка 27 беспилотных летательных аппаратов. Под ударами оказались 16 городских округов и районов области, а также сам Белгород.

По его словам, вражеские цели были зафиксированы в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Ракитянском и Чернянском районах и Белгороде.

Гладков подчеркнул, что в Белгороде враг совершил атаку при помощи 5 БПЛА, из-за чего четыре человека пострадали. В Белгородском районе из-за обстрела пострадали двое.

ВСУ за сутки нанесли по селу Безымено Грайвороновского округа 20 танковых ударов, в селе Козинка насчитали 25 прилетов, а в городе Грайворон – 22. Однако здесь обошлось без пострадавших.

В городе Губкине из-за атаки украинского беспилотника пострадала женщина, а в Шебекинском округе пострадали 5 человек. В последнем муниципалитете зафиксировали попадание 78 украинских артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град".

Режим ракетной опасности объявляли в Губкинском и Старооскольском округах ночью 13 марта. Тогда российские ПВО сбили два БПЛА ВСУ.



Примерно в 10–11 часов российские силы смогли ликвидировать еще два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью. Позднее Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе.

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