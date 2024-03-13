Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная атака Киева с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в 16:30 по московскому времени.

Несколько часов назад система ПВО уничтожила 2 вражеских беспилотника в районе сел Ближнего и Головино Белгородской области. Обломки от первого БПЛА повредили крышу частного жилого дома в селе Стрелецком. В результате крушения обломков второго аппарата произошло возгорание утеплителя на крыше частного дома в селе Пушкарном.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. По данным прессы, в результате атаки никто не пострадал, однако был поврежден фасад и выбиты окна.

В настоящее время в Белгороде и Белгородском районе действует ракетная опасность. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву