Еще 2 украинских беспилотника сбили над территорией Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны РФ сбила 2 украинских беспилотника в районе сел Ближнего и Головино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

⠀

Обломки от первого БПЛА повредили крышу частного жилого дома в селе Стрелецком. В результате крушения обломков второго аппарата произошло возгорание утеплителя на крыше частного дома в селе Пушкарном. Оперативные службы уже ликвидировали огонь.

Как рассказали в Минобороны РФ, атака с применением беспилотника самолетного типа была совершена около 15:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате атаки пострадавших нет. Однако обстрелом ВСУ была повреждена одна хозяйственная постройка на территории частного жилого домовладения.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.



Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде