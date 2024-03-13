Здание ФСБ в Белгороде подверглось атаке украинского беспилотника – СМИ

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Украинская армия с помощью беспилотника атаковала здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

Там уточнили, что в результате атаки никто не пострадал. Был поврежден фасад и выбиты окна, добавили в оперативных службах.

Между тем стало известно, что российские средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в селе Графовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Часть обломков попала в частный дом, а другая рухнула в огороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне стало известно, что 10 мирных жителей получили травмы из-за обстрелов Белгородской области, шесть из них госпитализированы. Уже 13 марта сообщалось о пострадавшем сотруднике промышленного предприятия.

Днем 12 марта украинский БПЛА врезался в здание администрации Белгорода. Там произошел взрыв, который выбил окна, рассказал Гладков. В результате пострадали четыре человека.

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