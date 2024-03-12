12 марта, 15:31Происшествия
Средства ПВО РФ сбили 4 беспилотника ВСУ над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в период с 12:40 до 13:40 по московскому времени были сбиты четыре БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что средства ПВО России в ночь на 12 марта уничтожили и перехватили в общей сложности 25 украинских беспилотников над регионами страны. По информации оборонного ведомства, в Московской области уничтожили два дрона, в Белгородской – семь, в Курской – 11, в Орловской – 2, а также по одному БПЛА в Ленинградской, Брянской и Тульской областях.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино. По его информации, был стрелковый бой, однако никакого прорыва не случилось.
Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе
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