Средства ПВО уничтожили за ночь 25 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сложности 25 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 12 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в Московской области были уничтожены два беспилотника, в Белгородской – семь беспилотников, в Курской – 11 беспилотников, в Орловской – два беспилотника, а также по одному БПЛА в Ленинградской, Брянской и Тульской областях.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили в Раменском городском округе атаку БПЛА, летевшего на Москву. Предварительно, на месте падения дрона разрушений и пострадавших нет.

В Белгородской области в результате атаки беспилотников семь населенных пунктов остались без света. В городе Орел после падения БПЛА загорелся один из резервуаров на местном нефтехранилище.

Помимо этого, утром 12 марта атака БПЛА была совершена на объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово, в результате чего вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.

Угроза ракетной опасности продолжает действовать в Курской и Белгородской областях. Кроме того, в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.