К ликвидации пожара на нефтехранилище в Орле привлечены более 60 человек и пожарный поезд

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Один из резервуаров нефтехранилища в Орле загорелся после падения беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Орловской области.

Он уточнил, что к ликвидации возгорания привлечены более 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма, а также пожарный поезд.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Глава области также призвал местных жителей соблюдать бдительность и при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам и правоохранительным органам.