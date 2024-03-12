Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле

Фото: телеграм-канал Baza

Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в городе Орел. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают спецслужбы, которые тушат возникшее возгорание.

Клычков призвал местных жителей соблюдать бдительность и при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам и правоохранительным органам.

В ночь на 12 марта атаке беспилотника ВСУ также подверглась Белгородская область, где в результате сброса четырех взрывных устройств несколько населенных пунктов остались без света.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

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