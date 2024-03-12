Семь населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки БПЛА

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В результате атаки украинского беспилотника семь населенных пунктов в Белгородской области остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что проблемы со светом наблюдаются в селах Ясные Зори, Устинка, Ровенек, Соловьевка, Черемошное, Лозовое и Петровка. По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

Ранее режим ракетной угрозы был объявлен в Курской области. В небе над Курском работала система противовоздушной обороны.

Через некоторое время глава региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Фатежским районом области. По его словам, последствия на земле в данный момент уточняются.