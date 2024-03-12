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Украинский беспилотник сбили в небе над Фатежским районом Курской области
Фото: 123RF/aapsky
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, последствия на земле в данный момент уточняются. Старовойт также напомнил жителям региона, что при обнаружении обломков БПЛА не стоит подходить к ним и тем более трогать, так как они могут взорваться. Лучше сообщить о находке по телефону 112.
В ночь на 12 марта в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Местным жителям порекомендовали остаться дома и укрыться в помещениях без окон.
Позже Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.
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