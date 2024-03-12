Украинский беспилотник сбили в небе над Фатежским районом Курской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, последствия на земле в данный момент уточняются. Старовойт также напомнил жителям региона, что при обнаружении обломков БПЛА не стоит подходить к ним и тем более трогать, так как они могут взорваться. Лучше сообщить о находке по телефону 112.

В ночь на 12 марта в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Местным жителям порекомендовали остаться дома и укрыться в помещениях без окон.

Позже Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.

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