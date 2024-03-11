11 марта, 12:19Политика
В Кремле сообщили о повышенной активности ВСУ в последние дни
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Участившиеся попытки атак при помощи беспилотников со стороны украинских войск наблюдаются в российских регионах. Однако военные и системы противовоздушной обороны справляются, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Работают средства ПВО, наши военные. Скорее с точки зрения военной обстановки в контексте продолжения специальной военной операции такие вопросы надо адресовать к министерству обороны", – указал пресс-секретарь президента РФ.
В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Брянской и Орловской областями. При помощи этих дронов украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
До этого средства ПВО ликвидировали беспилотник в Ленинградской области. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.
В этот же день в аэропорту "Пулково" ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Через некоторое время ограничения сняли. Аэропорт продолжил работу в обычном режиме.
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей в Ленинградской области
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