В "Пулково" введены ограничения для обеспечения безопасности полетов – Росавиация

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В аэропорту "Пулково" введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

Работа аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге ограничена с 17:00 по московскому времени. Причиной ограничений стало обеспечение полетов гражданских судов.

Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее неподалеку от аэропорта на Волхонском шоссе произошел крупный пожар. Там загорелся ангар, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. В настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание. В пожаре пострадали два человека, они госпитализированы.