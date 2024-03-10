Два человека пострадали во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге

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Два человека пострадали в ходе возгорания в ангаре, расположенном на Волхонском шоссе в Ленинградской области Санкт-Петербурга. Их госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров.

В пресс-службе уточнили, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри помещения. На данный момент в тушении пожара задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

Ранее стало известно, что утром 8 марта произошло возгорание в цехе по выпуску мебели в Кирове. Огонь распространился на 700 квадратных метров. По данным МЧС РФ, на место приехали пожарные, которым удалось ликвидировать пожар.



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