08 марта, 08:15Происшествия
Пожар в цехе по производству мебели в Кирове ликвидировали
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огнеборцы потушили пожал в цехе по производству мебели в Кирове. Представители МЧС РФ рассказали о происшествии.
"Пожар в мебельном цехе в Кировской области полностью ликвидирован. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных не допущен переход огня на административные и торговые площади", – передает ТАСС сообщение спасателей.
О возгорании стало известно рано утром 8 марта. Огонь распространился на 700 "квадратов".
На место оперативно прибыли пожарные подразделения. Через некоторое время им удалось локализовать пламя. К борьбе с огнем привлекли 56 специалистов МЧС и 16 единиц техники.
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