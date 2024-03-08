Пожар в цехе по производству мебели в Кирове ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы потушили пожал в цехе по производству мебели в Кирове. Представители МЧС РФ рассказали о происшествии.

"Пожар в мебельном цехе в Кировской области полностью ликвидирован. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных не допущен переход огня на административные и торговые площади", – передает ТАСС сообщение спасателей.

О возгорании стало известно рано утром 8 марта. Огонь распространился на 700 "квадратов".

На место оперативно прибыли пожарные подразделения. Через некоторое время им удалось локализовать пламя. К борьбе с огнем привлекли 56 специалистов МЧС и 16 единиц техники.



Пожар на складе в Магадане удалось ликвидировать