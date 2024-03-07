Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Склад со стройматериалами загорелся в Магадане, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место уже прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить возгорание.

"В тушении задействованы 45 специалистов, работает 11 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о ЧП, которое произошло утром 6 марта в здании Шагонарской ТЭЦ в Туве. В МЧС сперва заявили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории предприятия, которое могло быть вызвано взрывом.

Из-за аварии на ТЭЦ местные власти вводили режим ЧС.

В результате инцидента пострадали 23 человека. 15 человек были доставлены в больницу с ожогами и травмами, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить огонь на территории ТЭЦ. По факту аварии следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности. По версии следствия, из-за нарушения требований промышленной безопасности в одном из помещений ТЭЦ произошел хлопок угольной смеси. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать скопление угольных газов в помещении подачи топлива.

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