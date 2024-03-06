Пожар в здании ТЭЦ в Туве ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ в Туве полностью потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП в здании ТЭЦ произошло утром 6 марта. В региональном управлении МЧС сперва заявили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории предприятия, которое могло быть вызвано взрывом.

В связи с этим к месту происшествия направились сотрудники ведомства, которым удалось локализовать пожар, а после – ликвидировали открытое горение.

По причине аварии на ТЭЦ власти региона ввели режим ЧС. По словам главы республики, по предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Также сообщается, что причиной происшествия могла стать детонация угольной пыли в помещении подачи топлива.

По последним сведениям, число пострадавших в результате инцидента на ТЭЦ возросло до 23 человек. На данный момент 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



Деревянный жилой дом сгорел в Зеленограде в ночь на 6 марта