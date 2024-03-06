В МЧС сообщили о пожаре на территории Шагонарской ТЭЦ в Тыве

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар и сильное задымление наблюдается в здании котельной на территории Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в республике Тыва. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

На месте работают 7 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательной части. Кроме того, к месту ЧП также направили оперативную группу ГУ МЧС России по республике Тыва.

Ранее губернатор Тывы Владислав Ховалыг сообщил о десяти пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Всех пострадавших доставили в больницу.

Здание ТЭЦ было оцеплено, на месте работают оперативные службы. По факту произошедшего создается оперативный штаб, куда войдут представители нескольких региональных ведомств.

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