Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали

Фото: телеграм-канал Readovka

Открытое горение на месте происшествия в Губкинском округе Белгородской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

На нефтебазе горят три резервуара с нефтепродуктами после падения украинского беспилотника.

О пожаре на одном из инфраструктурных объектов региона ранее заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пожар случился после взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

Позже сообщалось, что один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе. Угрозы распространения огня нет.

В региональном управлении МЧС РФ также предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах области. Ведомство призвало жителей оставаться в домах или найти укрытия.

Всего за ночь 5 марта российские силы ПВО смогли уничтожить 3 украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву