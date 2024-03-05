05 марта, 11:34Происшествия
Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали
Фото: телеграм-канал Readovka
Открытое горение на месте происшествия в Губкинском округе Белгородской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.
На нефтебазе горят три резервуара с нефтепродуктами после падения украинского беспилотника.
О пожаре на одном из инфраструктурных объектов региона ранее заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пожар случился после взрыва. Информации о пострадавших не поступало.
Позже сообщалось, что один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе. Угрозы распространения огня нет.
В региональном управлении МЧС РФ также предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах области. Ведомство призвало жителей оставаться в домах или найти укрытия.
Всего за ночь 5 марта российские силы ПВО смогли уничтожить 3 украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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